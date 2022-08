Auf Suche nach halber Milliarde

Wo sind die 500 Millionen Euro der oberösterreichischen Beitragszahler und -zahlerinnen", fragen die SPÖ-Politiker Michael Lindner und Peter Binder nun Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP), anknüpfend an die finanziell doch nicht so ertragreiche Fusion der Krankenkassen in schwarzblauer Bundesregierungszeit.