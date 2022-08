Corona-freier Joe Biden macht Trip zu Strandhaus

Präsidentenarzt Kevin O‘Connor bescheinigte Biden am Sonntag einen zweiten negativen Test in Folge. Der Präsident werde seine öffentlichen Auftritte und seine Reisen wieder aufnehmen, hieß es in dem am Sonntag vom Weißen Haus verbreiteten Arztschreiben. Er verließ damit erstmals seit seiner Infektion im Juli das Weiße Haus und traf sich mit First Lady Jill Biden im Strandhaus im Cape Henlopen State Park in seinem Heimatstaat Delaware.