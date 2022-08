ÖBB suchen jährlich 240 Mitarbeiter in Salzburg

Die ÖBB sehen in der Mammutaufgabe der Personalsuche eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Denn die Einstellung von Talenten mache den Konzern flexibler und wettbewerbsfähiger. „Als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen im Bereich Mobilität und Logistik stehen die ÖBB für sinnvolle Jobs in einer zukunftsfitten Branche“, rührt ÖBB-CEO Andreas Matthä die Werbetrommel für sein Unternehmen. Und so unterschiedlich die vielen Berufsbilder auch seien, hätten sie eines gemeinsam: „Jeder Job bei den ÖBB ist sicher, krisenfit und gut fürs Klima“, so der Konzernchef.