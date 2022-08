Radtour endete tragisch: Mann nach Sturz gestorben

Nachdem es am Freitag bereits in Murau zu einem Radunfall mit tödlichem Ausgang gekommen war, stürzte am Nachmittag in Bad Gleichenberg (Südoststeiermark) auch ein 61-Jähriger aus Oberpullendorf bei einer Fahrradtour mit seiner Frau. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.