Island reagiert gelassen auf Vulkanausbruch

Ausbruch war nach Erdbeben erwartet worden

Der Vulkanausbruch hatte am Mittwochnachmittag in einem Tal nahe dem Berg Fagradalsfjall begonnen. Ganz in der Nähe war es im vergangenen Jahr schon einmal zu einer solchen Eruption gekommen. Normalerweise stellt man sich einen solchen Ausbruch so vor, dass an der Spitze eines kegelförmigen Vulkans Lava in die Luft schießt - nicht so auf der Reykjanes-Halbinsel: Vielmehr strömt das flüssige Gestein dort aus einem länglichen, derzeit etwa 300 Meter langen Erdspalt. Ersten Messungen zufolge drang in den Anfangsstunden erheblich mehr Lava aus der Erde als zu Beginn des Ausbruchs 2021.