Mitarbeiterinnen bei Überfällen mit Waffe bedroht

Täter sind geständig

Die mutmaßlichen Räuber konnten mithilfe der Ausforschung des Täterfahrzeuges überführt werden, und wurden am Dienstag gefasst. Festgenommen wurde das Duo an ihren Wohnadressen in Wien, mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich. Die beiden wurden nun in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, wo sie sich geständig zeigten, wie die Polizei mitteilte.