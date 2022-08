„Loren“ sang schon als Kind für echte Rocker

Sie ist blutjunge 20, hat aber schon Jahre an musikalischer Erfahrung im Gepäck: Sophie Schindler alias „Loren“ aus Laimbach am Ostrong im Bezirk Melk. Seit 2015 betreibt die Familie dort das Seminarzentrum namens „1000 Krauthof“ in möglichst naturnaher Umgebung, wo sie mithilft. Mit dabei sind da auch ein Pferd, zwei Hunde, zwei Enten, fünf Katzen und zehn Hühner, die für die besonders harmonische Lernumgebung nicht fehlen dürfen.