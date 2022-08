Henry „humpelt“ mit Prothese in unser Herz

Moderne Medizin

Denn die wandte bei ihrem „Wuff“-Patienten eine völlig neue Hightech-Operationsmethode an. „Wir haben ,Henry’ eine sogenannte Eigenkraft-Prothese angepasst. Das lässt sich bei Hunden, die noch einen funktionalen Ellenbogen besitzen, sehr gut machen“, schildert die Tierärztin. Warum ein derartiger Eingriff für die Lebensqualität von Schäferhund & Co so wichtig ist: 60 Prozent des Körpergewichts lasten bei gesunden Tieren auf den Vorderpfoten. Und ohne die „pfotelt“ es sich nun einmal sehr schwierig.