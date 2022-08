Brauereien hoffen auf das Ende der Durststrecke

Mengenmäßig liegt man in den ersten sechs Monaten rund neun Prozent über dem Vorjahr. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung, da wir damit das Niveau von 2019 erreicht haben“, erklärt Verbands-Obmann Sigi Menz. Weiterhin schwierig bleibe jedoch der Gastro-Bereich. So hinke Fassbier mit einem Minus von rund 20 Prozent noch schwer hinterher, so der Branchensprecher.