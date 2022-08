Freiwillig mit Maske: „Hearn S’, san S’ positiv?“

„Ich wurde von anderen Kunden richtiggehend angepöbelt, ob ich vielleicht positiv bin“, berichtet eine „Krone“-Leserin über ihren Einkauf in einem Supermarkt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten. Und ein Bahnpendler aus dem Bezirk Amstetten schildert nach der Fahrt in die Landeshauptstadt: „Man erntet durchaus schiefe Blicke, wenn man mit Maske im Zug sitzt.“