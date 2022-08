Chef von Imbissbude als Sozialbetrüger entlarvt

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt in Österreich bei knapp unter 500 Euro. Der ehemalige Geschäftsführer des Innsbrucker Imbissbetriebes beschäftigte seine Mitarbeiter aber in weit größerem Ausmaß. Durch dieses „Täuschungsverhalten“ habe der Verdächtige der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von über 15.000 Euro vorenthalten.