Paragleiter verliert Kontrolle und stürzt auf Baum

Schockmoment für einen Paragleiter am Dienstagnachmittag im Tiroler Unterland! Kurz nach dem Start in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) verlor der Deutsche (44) die Kontrolle über den Schirm - er stürzte ab und blieb in einem Baum hängen. Der Mann musste aus luftiger Höhe geborgen werden.