Agüero kann Guardiola und City „nicht verstehen“

„Willkommen in der Premier League“

Auch von der Unterschrift Erling Haalands hält Agüero offenbar nur wenig. „Er war die Bundesliga gewohnt. Jetzt ist er auf einmal auf Virgil van Dijk getroffen und hat gesehen, dass es nicht so leicht wird. Willkommen in der Premier League“, kommentierte der ehemalige Stürmer die Leistung des Neuzugangs beim 1:3 gegen den Rivalen Liverpool.