Manchester City enthüllt Statue für Sergio Agüero

Den ikonischen Jubel von Sergio Agüero können die Fans von Manchester City jetzt für immer bestaunen. In der Nacht zum Freitag wurde eine Statue zu Ehren des früheren Starstürmers enthüllt. Und sie zeigt seinen Freudentaumel vor genau zehn Jahren nach seinem wohl wichtigsten Tor für die Citizens, als er am letzten Spieltag der Saison 2011/2012 in der 94. Spielminute beim 3:2 gegen die Queens Park Rangers den Siegtreffer markierte.