Mit Blitzkurs gegen die Personalnot

Der Arbeitsmarkt erholt sich zusehends. In Wien waren im Juli etwas mehr als 97.000 Personen arbeitslos gemeldet - um knapp 17 Prozent weniger als noch im Juli des Vorjahres. Auch in den Branchen Hotellerie und Gastronomie ging die Arbeitslosigkeit um rund 25 Prozent zurück, was natürlich mit der Aufhebung von Corona-Maßnahmen zu tun hat. Und dennoch zählt das AMS gerade hier die meisten offenen Stellen. Denn obwohl viele Köche und Kellner nach über zwei Jahren Pandemie in ihren Beruf zurückgekehrt sind, haben viele auch die Zeit für Umschulungen genützt. Deshalb will man hier jetzt mit einer Sonderaktion gegensteuern.