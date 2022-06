Zukunft der Gastro? Roboter arbeitet als Kellner

Ganze 18 Stunden am Stück kann der Roboter seine Runden drehen, bevor er an die Ladestation muss. So bringt „Bella“ ohne Pause Speisen oder Getränke, und das auch noch rasch und effizient. „Unsere Mitarbeiter können sich durch die gesteigerte Produktivität verstärkt um Anliegen der Gäste kümmern.“ Immerhin sei der Besuch im Lokal etwas sehr Menschliches. „Der persönliche Kontakt soll ja erhalten bleiben.“