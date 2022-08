Erst Reizgas stoppte tobenden Ex-Mitarbeiter (23)

Seiner Wut freien Lauf gelassen hat ein ehemaliger Angestellter eines Restaurants am Montag in der Wiener Innenstadt. Trotz Verbots betrat er am Vormittag das Lokal in der Rotenturmstraße und wurde aggressiv. Der Streit mit seinem Ex-Arbeitgeber gipfelte in einem Polizeieinsatz und einem Faustangriff auf die Beamten.