Hochwertige Griller und Baumaschinen gestohlen

Freche Gauner schlugen in Baumarkt zu

In Imst erstattete am Montag der Leiter eines Baumarktes Anzeige über den Diebstahl von insgesamt sieben hochwertigen Grillern. Diese verschwanden in der Zeit zwischen 15. Jänner und 29. Juli. „Der Platz, an dem die Griller gelagert waren, befindet sich in einem Bereich des Baumarktes, welcher für jedermann zugänglich ist“, heißt es seitens der Exekutive. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Eurobetrag.