Darmbakterien sollen schwere Symptome verhindern

Bereits zuvor hatten Studien gezeigt, dass Erwachsene mit einem schweren Krankheitsverlauf wenige bis gar keine dieser Mikroorganismen im Darm aufwiesen. Bei Untersuchungen in China und Südkorea zeigte sich, dass Menschen mit einem nicht optimal funktionierenden Darmmikrobiom (die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm, Anm.) ein höheres Risiko haben, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Der Grund: Der Mangel an guten Mikroorganismen macht es dem Erreger SARS-CoV-2 leichter, Zellen im Verdauungstrakt zu infizieren.