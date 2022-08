Im Wald schlafen und dabei Seeluft atmen

„Unsere Lofts sind ganz in immergrüne Wälder eingebettet. Gäste residieren einsam in 50 Quadratmeter großen Appartements, wo sie direkten Seezugang haben“, schwärmt die gute Fee der besonderen Ferienhäuser, Sabine Gererstorfer. Auch Geschäftsführer Andreas Warringer preist das Angebot einer sanften Sommerfrische wie damals ganzen grünen Herzens an: „Besucher können Angelkurse buchen, am stillen See paddeln, regionale Delikatessen wie Wildschwein oder Fisch aus dem Abhofladen von Gut Ottenstein beziehen.“