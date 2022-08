Fahrerflucht: Mann angefahren und schwer verletzt

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde vor einem Tanzlokal in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein schwer verletzter Mann (26) gefunden. Er war stark alkoholisiert und konnte laut Polizei nur verwirrende Angaben zum Unfallhergang machen. Laut der Freundin des Schwerverletzten soll er von einem Auto angefahren worden sein, der Lenker soll danach davongefahren sein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.