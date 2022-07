Angriff auf Gefängnis mobilisiert Ukrainer in Wien

Vorwürfe auch gegen den Westen

„Männer und Frauen, die alles gegeben haben, um Mariupol zu verteidigen, wurden in diesem Gefängnis vernichtet. Uns ärgert, dass wir nicht genug getan haben, um sie zu schützen“, sagte Andrij Karioti, einer der Organisatoren der Demonstration. In seiner Ansprache hatte er zuvor auch Kritik an internationalen Partnern der Ukraine geübt: All das habe auch deshalb passieren können, weil kein einziger Politiker aus Österreich und der Europäischen Union etwas unternommen habe, um diese seit 90 Tage in Kriegsgefangenschaft befindlichen Verteidiger von Mariupol zu retten, erklärte der Aktivist.