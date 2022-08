Die Religionslehrer gehen uns jetzt aus!

Die Zahlen, die sie parat hält, sind alarmierend. Österreichweit versehen 6900 Religionspädagogen ihren Dienst an der Schultafel. 2800 von ihnen sind zwischen 51 und 60 Jahren alt, 780 sogar über 60 Jahre. Die Folgen: In den kommenden Jahren gehen Tausende von ihnen in Pension. Was kein Problem wäre, doch der Nachwuchs ziert sich. Nur 300 bis 350 Absolventen verlassen pro Jahr die Hochschulen, ein großer Teil davon möchte Teilzeit arbeiten. Die Gründe sind vielfältig: So sei das Image kirchlicher Berufe nicht besonders hoch, weiß Pinz. Auch der Unterricht in Coronazeiten war kein Lockmittel.