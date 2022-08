Ringen um die Nachfolge von Ehmann hat begonnen

„Viele Solidaritätsbekundungen“

Die Meldung löste helle Aufregung aus - in anderen Medienhäusern und vor allem in der steirischen Politlandschaft. Hektische Telefonate im Grazer Rathaus folgten, der eine oder andere Politiker musste auch im Urlaub zum Handy greifen. „Nach dem ,Krone’-Artikel erreichten mich viele Solidaritätsbekundungen via Facebook, ich bekam viele SMS und Anrufe von Freunden und Wegbegleitern. Ich halte aber an meinen Plänen fest“, sagte Ehmann nach einigen turbulenten Stunden zur „Krone“.