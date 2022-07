Einziger Gewinner staubt 1,34 Milliarden Dollar ab

In den USA wartet ein Lotteriegewinn in der Höhe von 1,34 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,31 Mrd. Euro) auf einen einzelnen Gewinner. Der Inhaber oder die Inhaberin des Gewinnscheins, dessen Kauf zwei US-Dollar kostete, hatte bei der Ziehung am Freitag alle sechs Zahlen richtig.