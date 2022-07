Superhelden geben schwerkranken Kindern Hoffnung

Verein ist in ganz Österreich aktiv

Mit 29 Superhelden – allesamt ehrenamtlich – ist der Verein derzeit in ganz Österreich aktiv. Neben Mitgliedern, die 50 Euro im Jahr beisteuern, bringen auch Auftritte etwa in Einkaufszentren, wo sie mit Besuchern für gemeinsame Fotos posieren, finanzielle Mittel für die Hilfsaktionen ein. „Thor“ & Co. können aber auch für Kindergeburtstage gebucht werden. Michael Bäcker: „Kinder wie Lina brauchen Hoffnung und Hilfe, jeder Euro zählt.“