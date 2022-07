„Alter Seebär“ hat auch mit 80 noch Gold im Visier

Drachen regieren derzeit am Attersee. Gemeint sind aber nicht Fabelwesen, sondern 36 Boote, die bis Sonntag bei der Drachen-Staatsmeisterschaft segeln. „Die Windprognosen sind passabel“, weiß Wettkampfleiter Gert Schmidleitner, „der Westwind ist schwierig, weil er ständig dreht. Hier braucht man viel Erfahrung.“ Die allen voran Albert Sturm hat. Der 80-Jährige, ist seit 62 Jahren Mitglied des UYC Attersee und segelt um seinen 13. Staatsmeistertitel! „Ein Top-5 Platz wird’s sicher, aber auch der Sieg ist möglich“, sagt Sturm, der in Wien im 1. Bezirk ein Silberwarengeschäft führt, in OÖ aber Gold will.