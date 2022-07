Starkes Bündnis zwischen Burgenland und Ukraine

Doskozil: Auch im Burgenland können wir uns nie einfach zurücklehnen und verwalten. Man muss ständig hinterfragen, ob man das Richtige macht. Man muss nicht nur den eigenen Weg hinterfragen, sondern auch Erfahrungen sammeln. Ich muss bereit sein, auch bessere Modelle oder Antworten anzunehmen. Man ist stets in einem Prozess der Erneuerung. Nur ein Beispiel: Ich war zwei Jahre lang Verteidigungsminister und mir haben die Strukturen des Verteidigungsministeriums überhaupt nicht gefallen. Es war historisch organisiert, aus dem Kalten Krieg heraus. Ein Riesenapparat an der Spitze, bei der Truppe wurde immer gespart. So haben wir in einem Jahr ziemlich rasch umstrukturiert. Sehr stolz waren wir darauf, dass wir mehr junge Menschen begeistern konnten, zum österreichischen Bundesheer zu gehen.