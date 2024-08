Eisenstädter gab Schüsse nur aus Langeweile ab

Wie berichtet, sind Anrainer der Ing.-Hans-Sylvester-Straße in der Nacht auf Freitag in Sorge geraten, als es in der Siedlung geknallt hat. „Ich war im Bett. Ich habe das Luftdruckgewehr in die Hand genommen und zweimal abgedrückt“, erzählt jener Mann, der den Großeinsatz der Polizei ausgelöst hatte.