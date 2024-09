Run auf Anstellung für pflegende Angehörige

Laut einer Studie von Gesundheit Österreich möchten 98,5 Prozent der älteren Generation so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden betreut werden. Rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden tatsächlich zu Hause von Angehörigen versorgt – zum Großteil von Frauen und das unentgeltlich! Um einem drohenden Pflegenotstand effektiv entgegenzuwirken und das Engagement der Frauen in der Care-Arbeit endlich zu würdigen, bietet das Burgenland über die Pflegeservice Burgenland GmbH. seit Oktober 2019 ein Anstellungsmodell für pflegende und betreuende Angehörige an, das mittlerweile auch auf Vertrauenspersonen ausgeweitet wurde.