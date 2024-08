Unser „Krone-Charly“ auf seiner letzten Abendtour

„Charly“ nimmt es mit Humor

Jetzt hängt „Charly“ mit 76 seine „Krone“-Kolporteursjacke endgültig an den Nagel. Was wird der Wiener mit Freundin in Eisenstadt in der neugewonnenen Zeit so treiben? „Ich werde halt mehr Tennis spielen“, verrät er mit einem verschmitzten Lächeln. Die „Krone“ sagt „Danke, ,Charly’ für Fleiß, Witz und Offenheit!“ Genieße den Ruhestand, wenn es so etwas für dich überhaupt gibt.