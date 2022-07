Bundesliga: Neuer Brustsponsor für Austria Wien

„Junger dynamischer Weg“

Frankstahl war bereits in der Vergangenheit finanziell bei der Austria engagiert, tat nun den Schritt an die Öffentlichkeit. Der Grund sei „der junge dynamische Weg vom letzten Jahr. Das gibt uns den Mut und die Kraft, mit der Austria intensiver zusammenzuarbeiten“, betonte Michael Sagmeister, Key-Account-Manager bei dem österreichischen Familienunternehmen, das „mit über 700 Mitarbeitern in 10 europäischen Ländern“ vertreten sei.