Jugendbande nach mehreren Überfällen gefasst

Zwei der Täter erst 14 und 15 Jahre alt

Das Kriminalreferat Graz hat jetzt acht Jugendliche ausgeforscht, die mit den Verbrechen in Verbindung stehen könnten. Die Staatsanwaltschaft ließ zwei von der Cobra festnehmen. Ein 14-jähriger Grazer und ein 15-jähriger in Graz lebender Syrer sitzen nun in der Justizanstalt Jakomini.