Kein Hexenkessel! Sturm in der CL-Quali gegen Kiew

Sturm brennt bereits auf den Samstag, wenn Meister Salzburg zum Top-Hit (19.30 Uhr) in die Merkur Arena kommt. Die Fans stehen in den Startlöchern, weit über 9000 Tickets waren bis Mittwoch vergriffen. In Messendorf herrscht beste Stimmung bei den Mannen von Cheftrainer Christian Ilzer. Der rekonvaleszente Geyrhofer machte die Einheit bereits voll mit, beim „Teq-Ball“ (Tischtennis mit Kopf und Fuß) schenkten sich Sarkaria und Co. nix.