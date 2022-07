Sängerin Shakira fordert spanischen Fiskus heraus

Im Kern geht es um die Frage, wo die Kolumbianerin in den Jahren 2012, 2013 und 2014 steuerpflichtig war. Die Justiz meint in Spanien, weil sie sich in jedem der drei Jahre mehr als ein halbes Jahr dort aufgehalten habe. Die Sängerin bestreitet das. Außerdem gab sie bekannt, alle Steuern in Barcelona zwischenzeitlich nachgeholt zu haben.