Shakira: Zeigen pikante Fotos Piqués Seitensprung?

Das Paar, das am gleichen Tag, dem 2. Februar, nur mit zehn Jahren Unterschied, Geburtstag hat, lebte seit Jahren gemeinsam am Stadtrand von Barcelona. Beide waren jedoch auch ins Visier der spanischen Justiz geraten: Für Shakira rückt ein Prozess wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs in Höhe von 14,5 Millionen Euro näher. Piqué wurde hingegen Ende 2021 vom Vorwurf des Steuerbetrugs auf Einnahmen durch Bildrechte freigesprochen.