Salzkammergut: Aktiv zwischen Berg und See!

Also warum nicht einmal in diesem berühmten Haus auf der Terrasse Platz nehmen, die Sonne, den Logenplatz und das gute Essen genießen? Später reichen einige wenige Schritte, um zur Schiffsanlegestelle zu gelangen und den See mit dem Linienschiff zu entdecken. Beeindruckend die Falkensteinwand, die über mehrere hundert Meter senkrecht in den See übergeht, der idyllische Felsen mit dem Marterl, um das sich Jugendliche scharen, bevor sie mutig aus einigen Metern Höhe in den See springen, dann kommt die einzige Insel im See, winzig klein und nach dem Ochsenkreuz benannt, das dort steht. In