„Apollo 11“-Jacke von Buzz Aldrin versteigert

Die Jacke, mit der Ex-Astronaut Buzz Aldrin (92) vor rund einem halben Jahrhundert an Bord der „Apollo 11“-Mission zum Mond flog, ist in New York für eine Millionensumme versteigert worden. Das Kleidungsstück habe bei einer Versteigerung am Dienstag (Ortszeit) rund 2,8 Millionen Dollar (2,77 Mio. Euro) eingebracht und sei damit nun das teuerste je versteigerte im All gewesene Artefakt und die teuerste je versteigerte Jacke, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s mit.