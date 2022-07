„Das war eine Prüfung im Schonwaschgang“

Die Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli, ihres Zeichens Fraktionsvorsitzende der Grünen im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss und somit mit der „Causa Wirtschaftsbund“ gut vertraut, riss der am Dienstag präsentierte Schlussbericht nicht gerade vom Hocker: „Die Ergebnisse der Eigenprüfung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes sind hinter den ohnehin niedrigen Erwartungen zurückgeblieben“, so ihr nüchterner Befund. Die „sogenannte Sonderprüfung“ sei „eine Prüfung im Schonwaschgang“ gewesen und füge sich somit nahtlos in die Strategie der ÖVP, „nur das zuzugeben, was ohnehin schon öffentlich bekannt war“.