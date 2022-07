Quarantäne-Aus | „Strom-Sperrstunde“

„Strom-Sperrstunde“. Energiesparen - angesichts der aktuellen Situation das Gebot der Stunde. Und so sprießen nun die Ideen, wo und was alles eingespart werden könnte. Besonders kreativ zeigt man sich dieser Tage in Niederösterreich, wo die Landtagswahlen nahen. Nachdem Landeshauptfrau Mikl-Leitner mit ihrem Strompreisrabatt in aller Munde war, folgt jetzt ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf mit einer Art „Strom-Sperrstunde“. Man solle unnötigen Strom- und Gasverbrauch vermeiden, man müsse prüfen, wo nächtliche Beleuchtung wirklich notwendig sei - wobei er sich unter anderem auf öffentliche Gebäude, Parkplätze von Einkaufszentren und Schaufenster bezieht. Als wichtigste Maßnahme bei Beleuchtungen gilt - und das nicht nur bei Gebäuden und Straßen, sondern auch in den Haushalten: Umstellung auf die viel sparsamere LED-Lampen. Was sagt der Sprecher der österreichischen Energieagentur zu dieser Diskussion? In einer schwierigen Situation wie jetzt sei alles, was man an unnötigem Stromverbrauch einsparen könne, positiv. Und Fatih Birol von der internationalen Energieagentur ruft zum „Energiesparen sofort“ auf. Wie war das, was wir dazu von unserer Regierung zu hören bekamen? Im Herbst werde man eine Energiesparoffensive starten. Aufwachen! Sofort!