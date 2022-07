Tschechiens Polizei jagt Raser künftig mit Ferrari

Kritik in sozialen Netzwerken

„Wir können das Potenzial des Sportwagens auch bei der Verfolgung von Autodieben nutzen, die unser Land auf der Flucht in Nachbarländer durchqueren“, sagte der oberste Verkehrspolizist Tschechiens, Jiri Zly. Die Aufgaben seien weit gefächert. In den sozialen Netzwerken wurde Kritik laut. „Alle müssen sparen, nur die Polizei nicht“, bemängelte ein Internetnutzer. „Für den Streifendienst völlig unpraktisch“, merkte ein anderer an.