Ballon von Brautpaar landete bei Goldener Hochzeit

Auf ihren 50. Hochzeitstag stießen Brigitte und Herbert Schaufler am vergangenen Freitag gerade bei einer gemütlichen Jause in ihrem Garten in Golling im Bezirk Melk an, als plötzlich ein grüner Luftballon im Gemüsebeet landete. Daran hing ein Kärtchen mit einer Botschaft: „Lieber Finder, bitte diese Karte an das Brautpaar zurücksenden, damit die Wünsche in Erfüllung gehen.“ Dazu war die Adresse von Petra und Michael Roitner in Ruprechtshofen angegeben, die am selben Tag den Bund fürs Leben geschlossen hatten.