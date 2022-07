Tüftler will aus dem Badewasser Energie holen

Es gibt Hindernisse

Doch von jetzt auf gleich wäre so eine Umstellung wohl nicht möglich. Denn nicht jedes Abwasser ist laut Weimann zur Wärmegewinnung geeignet. Man bräuchte dafür zwei verschiedene Fallstränge, sprich Ableitungen: „Der erste Fallstrang wäre für Küche und WC. In der Küche zum Beispiel kommt zu viel Fett und Öl in den Abfluss, das würde den Wärmetauscher verlegen. Im zweiten Fallstrang kommt dann das restliche Abwasser aus dem Bad, das kann man nützen.“