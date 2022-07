Warum reden wir nicht einfach darüber?

„Ich glaube, es gibt viele junge Menschen wie mich, die Zuhause sitzen und sich alleine mit ihren Problemen fühlen“, erzählt Tina im „Krone“-Gespräch. Ende des vergangenen Jahres ging die Dornbirnerin durch eine schwierige Phase - sie hatte sich von ihrem langjährigen Freund getrennt. Trost fand sie in einem Podcast. „Als ich gehört habe, was die junge Frau gerade durchmacht, konnte ich mich damit identifizieren und merkte, dass ich mit meinen Sorgen doch nicht alleine war." Geteiltes Leid ist halbes Leid. Dieses alte, aber durchaus wahre Sprichwort war einer der Gründe, der die 27-Jährige selbst zum Mikrofon hat greifen lassen. Ein anderer ist der Umstand, dass es immer noch Themen gibt, über die in unserer Gesellschaft kaum geredet wird - darunter sexuelle Aufklärung, Krankheiten und Tod. Diese betreffen zwar jeden, dennoch sind sie immer noch mit einem Tabu behaftet. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute in Vorarlberg nicht reden - ganz besonders nicht miteinander. Und über schwierige Themen erst recht nicht. Dabei wäre das so wichtig“, klagt die junge Psychologin.