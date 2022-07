Salzburger attackiert Tankstellenwart

Ein recht ungeduldiger Zeitgenosse dürfte ein 23-jähriger Salzburger sein, der sich am Samstagabend bei einer Tankstelle in der Stadt Salzburg in die Schlange bei der Kassa einreihte. Er beschwerte sich beim Tankstellenangestellten wegen der langen Wartezeit an der Kassa. Noch bevor dieser die Situation jedoch erklären konnte, erfasste ihn der 23-Jährige und warf ihn zu Boden. Danach versuchte er, auf ihn einzuschlagen.