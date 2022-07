Der Außerirdische vom Zanzenberg

Schneider: Wie war der politische Diskurs in der Ära des damaligen Landeshauptmanns Herbert Kessler?

Gabriel: Der Diskurs war in jedem Fall viel offener, auch schärfer. Ich habe damals bei der Pro-Vorarlberg-Bewegung wüste anonyme Anrufe erhalten. Der Unterschied zu heute besteht darin, dass erst gar keine öffentliche Auseinandersetzung mehr stattfindet. Alles ist einem großen, dumpfen Schweigen gewichen. Es herrscht eine Gesinnung des permanenten Ausweichens. Man muss aufpassen, was man sagt. Das hängt mit der Angstpolitik der vergangenen Jahre zusammen. Noch nie wurde, sowohl in den Medien wie in der Politik, eine derart gigantische Angstpropaganda betrieben. Wie wir jetzt sehen, ist der Grund für die Angst austauschbar. Zuerst war es die Gesundheit, dann Putin, neuerdings die drohende Energieknappheit.