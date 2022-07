Rechnungshof übt Kritik an Stadt Salzburg

Der Rechnungshof des Bundes hat Schlichtungsstellen für das Wohnrecht in Innsbruck und Salzburg überprüft und verglichen. Zwar schnitt die Salzburger Stelle, die in der Sozialabteilung der Stadt angesiedelt ist, in den meisten Punkten besser ab als die Kollegen aus Innsbruck. Es gibt aber dennoch Nachholbedarf.