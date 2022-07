Mann bei Forstarbeiten mit Säge schwer verletzt

Das Unglück ereignete sich gegen 13.20 Uhr. Der 45-Jährige war in einem Wald in Ginzling mit Forstarbeiten beschäftigt. „Er schnitt sich mit einer Kettensäge in den linken Unterschenkel“, informierte die Exekutive. Der Arbeiter hatte zwar eine entsprechende Schutzkleidung, wurde bei dem Vorfall aber dennoch verletzt.