Nach der Vorlesung an der Uni zum Kellner-Kurs

Wer sein Studium selbst finanzieren muss, braucht einen Job. Die Gastronomie bietet sich da an. So wird in typischen Studentenstädten wie Innsbruck ein guter Teil des Personals an den Universitäten angeworben. Diese Ausgangslage haben Stadt und Wirtschaftskammer zum Anlass genommen, ein neues Projekt zu starten: Gastro-Schnellkurse für Studierende.