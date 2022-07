Grazer Ausstellung: Wertvolles Kunstwerk gestohlen

Der in Graz geborene Bildhauer Manfred Erjautz zählt zu den international renommiertesten Künstlern der Steiermark. Von ihm stammen etwa der ewige Schneemann im Hof des Grazer Priesterseminars oder die nach außen gebogenen Fenster in der Andrä-Kirche. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland bestätigen seinen Ruf.